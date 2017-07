Tweet no Twitter

A Polícia Militar foi acionada pelas vítimas, as mesmas informaram que haviam sido assaltadas, por dois homens, os quais subtraíram das vítimas celulares e uma bicicleta.

Dois foram presos após cometerem um roubo, nas proximidades da Câmara de Vereadores em Novo Mundo.

De imediato a PM se deslocou até o local, onde as vítimas passaram as características dos suspeitos.

Após as informações a Polícia fez rondas para encontra-los, onde avistou nas proximidades do restaurante Mundial, os dois suspeitos identificados como Giovani dos Santos Bezerra (18), Dionatha Oliveira Pimentel (20), momento em que deu ordem de parada aos mesmos, durante revista pessoal foi encontrado os celulares, os mesmos afirmaram serem donos. Diante disso foi solicitado a presença das vítimas, as quais reconheceram os meliantes e os objetos.

Após o reconhecimento foi dado voz de prisão para os dois, e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências que requer o caso.