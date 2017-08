Dois acidentes seguidos aconteceram na tarde desta terça-feira (08), na Av. Pioneiro José Nelson Coutinho, em frete ao Supermercado Del Moro em Guarantã do Norte.

O primeiro acidente aconteceu entre um carro Uno e uma caminhonete Hilux. O veículo Uno estava fazendo a rotatória da BR-163 para entrar na referida Avenida, quando foi surpreendido pela Hilux que acabou não obedecendo a placa de “pare” e veio a colidir com o outro veículo.

Momentos depois do primeiro acidente, um motociclista que seguia na BR-163 sentido Matupá, acabou parando para ver o acidente, fazendo com que uma carreta que vinha logo atrás desfiasse do mesmo, momento em que acabou colidindo com outra carreta que estava ao lado.

Ninguém ficou ferido, apenas danos materiais. Os condutores dos veículos entraram em um acordo e deixam o local, sem precisar acionar a Polícia.

Segundo moradores, vários acidentes acontecem constantemente no local.