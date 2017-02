Tweet no Twitter

O Ministério dos Transportes garantiu, nesta terça-feira (14), que nos meses de março e maio deste ano serão realizadas as licitações para a pavimentação de dois lotes da BR 158, nos trechos entre Posto Luizinho e Alto da Boa Vista, e Alto da Boa Vista e Alô Brasil, totalizando 190 quilômetros.

A afirmativa foi dada nesta terça-feira (15), durante audiência com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Fernando Fortes, membros da diretoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), membros da bancada federal e estadual de Mato Grosso e 16 prefeitos da região Araguaia.

Na audiência, o senador Wellington Fagundes (PR/MT) lembrou que esta não é a primeira vez em que acompanha o grupo de prefeitos da Associação dos Municípios do Araguaia (AMA) ao ministério para tratar de demandas na região. “Já viemos aqui outras vezes, sabemos que existe uma série de burocracias que precisam ser respeitadas, mas precisamos mesmo é acelerar os trâmites necessários para a pavimentação da BR 158, uma das principais rodovias da Região Araguaia pois, enquanto isso, a população está padecendo”.

O diretor geral do Dnit, Valter Casimiro, pontuou que o maior desafio será a pavimentação do contorno viário da área indígena de Maraiwatsede. “O maior entrave no momento é em relação à licença ambiental. O IBAMA já fez inspeção na região, mas a anuência da FUNAI para o licenciamento ainda está pendente”.

Ainda assim, a previsão é de que em março deva ser licitada a pavimentação do primeiro lote. “Esta primeira etapa vai do Posto Luizinho, na BR 158, até Alto da Boa Vista e a segunda etapa, de Alto Boa Vista até a comunidade de Alô Brasil. Enquanto isso, fizemos um compromisso de atuar junto a Secretaria de Transportes de Mato Grosso, no sentido de iniciar o serviço de manutenção dessa rodovia pelo governo federal”, explicou o diretor de Infraestrutura Rodoviária, Luiz Antônio Garcia.

As lideranças dos municípios por onde passa a BR 158 estão cogitando a possibilidade de bloquear a rodovia para reivindicar agilidade no processo de licenciamento ambiental. “Ao retornarmos para o Araguaia com os prefeitos, iremos discutir se haverá ou não este bloqueio”, ponderou Baiano Filho, deputado estadual.