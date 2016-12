Tweet no Twitter

Licitação prevê restauração do asfalto nas BRs 163, 242 e 158 no estado. Valor investido na recuperação deve ser de aproximadamente R$ 200 milhões.

Serviços de recuperação em trechos críticos de três rodovias federais que passam por Mato Grosso devem ser feitos a partir de 2017, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). O órgão abriu licitação para recuperar os trabalhos que devem ser feitos nas BRs 163, 158 e 242. O investimento nas obras, segundo o órgão, deve ser de aproximadamente R$ 200 milhões. A abertura da licitação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira (21/12).

De acordo com o Dnit, nove segmentos da BR-163, que não estão sob concessão, devem ser os primeiros a serem recuperados. Ao todo, nesta rodovia, serão 277 km de asfalto recuperado. Já nas BRs 158 e 242 serão 130 km de pavimento restaurado.

Segundo o superintende do Dnit em Mato Grosso, Orlando Machado, a recuperação nos trechos visa dar reforço devido ao aumento no fluxo de veículos. “Apesar de estarem em boas condições, é uma restauração que tem por objetivo não comprometer os trechos das rodovias”, disse.

Os trechos, de acordo com o órgão, foram escolhidos devido ao tráfego de veículos por causa do escoamento de grãos produzidos no estado.

O montante investido na recuperação é originário do Programa de Contratação, Restauração e Manutenção por resultado de Rodovias Federais Pavimentadas (CREMA). De acordo com o programa, além da recuperação, a empresa que ganhar a licitação fará a manutenção dos trechos pelo período de cinco anos.