A solenidade de entrega da 07ª Moção de Aplausos do ano de 2017 aconteceu durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (21-11),na Câmara Municipal de Matupá.

Marta Tibola recebeu a homenagem pelos relevantes serviços desenvolvidos na Educação do município de Matupá como professora a 27 anos, e atualmente desenvolvendo a função de Diretora do Centro de Formação dos Profissionais da Educação – CEFAPRO, serviços esses que foram de forma unanime reconhecidos pelos vereadores.

No último dia 10 a servidora recebeu do Dep. Alan Kardec na Assembleia Legislativa em Cuiabá o título de Cidadã Mato-grossense, também como forma de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos na Formação Continuada de Professores no estado de Mato Grosso.

A homenageada usou a tribuna para agradecer as duas homenagens tanto o título de Cidadã Mato-grossense quanto a Moção de Aplausos do município. Segundo ela é gratificante saber que está juntamente com toda a sua família contribuir com a história do município e do estado com trabalhos reconhecidos.

Marta Tibola é natural de Matelandia/Paraná e mudou-se para Matupá em 1989,e sempre se dedicou a Educação.