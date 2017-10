A faculdade foi parceira também com doces para os pequenos. Em Guarantã do Norte a prefeitura municipal e a Uniflor realizaram a festividade no salão paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Em Matupá a Prefeitura Municipal com apoio da Uniflor realizou as festividades na Praça do Migrantes. Parceiros como Lions Club, OAB, Rotary e CUFA Matupá levaram diversão, doces e lanches para a criançada.

A CUFA Matupá fez uma roda de capoeira, onde além dos alunos atendidos pelo professor Jatobá, as crianças também puderam entrar na roda e conhecer um pouco dessa atividade. Esteve presente o mestrando Chacal que veio de São Paulo para participar do evento.

A CUFA Matupá neste sábado (14-10) realizará a formatura de capoeira, a participação da sociedade matupaense é fundamental.