Aconteceu neste domingo (09-07) na Câmara Municipal de Matupá o Congresso técnico e o sorteio das chaves para os Jogos Regionais, com a presença de vários representantes do esporte, inclusive do diretor técnico Geraldo Duarte e do Coordenador geral dos jogos Hélio Machado.

O presidente da Câmara Cleber Cardoso também fez questão de acompanhar tudo de perto e parabenizou a administração municipal e a Secretaria de esportes por não medirem esforços para que os jogos acontecessem, pois a principio a cidade sede seria Guarantã do Norte, no entanto devido alguns imprevistos a cidade se negou a sediar.

Posteriormente Colíder passaria a receber os jogos, no entanto o município também optou por não sediar.

Sendo assim, se os jogos não acontecessem, os atletas das 13 cidades participantes da competição seriam prejudicados, pois sem a etapa estadual, os alunos não teriam a oportunidade de classificação para a etapa nacional.

O Coordenador geral dos jogos Hélio Machado agradeceu a luta do secretário Adenil Peres por se desdobrar e não medir esforços juntamente com toda a sua equipe, bem como agradeceu o prefeito municipal Valter Miotto que não se negou a atender os atletas, e ainda a Câmara Municipal por também ser parceira dessa competição. Hélio falou dos sonhos dos atletas em participar do campeonato brasileiro, e graças ao empenho de Matupá isso será possível, pois os jogos Regionais já começaram na manha de hoje.

Cleber Cardoso em nome da Câmara Municipal e de toda a equipe da Secretaria de esportes estendeu os seus sentimentos ao companheiro Fabio Tibola e sua família, se solidarizando pela perda irreparável de seu pai o senhor Arlindo Tibola que faleceu na tarde de ontem. Fabio que faz parte do esporte matupaense, realizando um trabalho brilhante junto ao departamento de esportes do município e merece todo o nosso apoio e carinho nesse momento difícil.

Os Jogos Regionais acontecem do dia 10 e segue até o dia 14 de Julho.