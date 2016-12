Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Chuva forte causou alagamento em toda região do Portal da Amazônia.

A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (22-12) na região do Portal da Amazônia causou alagamento na Avenida Sebastião Alves Junior entre os lagos em Matupá, os carros passavam com dificuldade no momento da enchente.

O local próximo a Concha Acústica onde acontecerá o Réveillon 2017 ficou parecendo um verdadeiro mar pela quantidade de água.

Fora Matupá, nas cidades vizinhas teve alagamento também nas principais ruas devido às chuvas, a Avenida Brasil de Peixoto de Azevedo estava parecendo um córrego.

O Olhar Cidade conseguiu imagens exclusivas no momento da chuva os repórteres César Silva e Leandro Lima filmaram e fotografaram.