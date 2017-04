Para adquirir a credencial é necessário ter mais de 60 anos (vaga idosos) e apresentar laudo médico (vaga deficiente físico).

Com o objetivo de melhorar a qualidade e agilidade do atendimento à população, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) implantou o serviço de “Requerimento de Credencial para vagas especiais”. O requerimento é apenas para pessoas idosas e com deficiência física.

De acordo com o Diretor de Habilitação, Fernando Lopes, a credencial é um documento pessoal para ser utilizado em vagas especiais. “A credencial dá o direito de idosos e pessoas com deficiência física, estacionarem em vagas especiais, ficando sempre visível no painel do veículo para a verificação dos agentes de trânsito”, explicou o diretor.

O diretor ainda ressalta que a autarquia é responsável pela emissão das credenciais apenas nos municípios que não fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Para adquirir a credencial de vagas especiais para idosos, é necessário ter mais de 60 anos. Já as pessoas com deficiência física, precisam apresentar laudo médico emitido pelo Detran com data inferior a um ano.

Para a solicitação da credencial, o interessado deverá preencher formulário inserindo os dados pessoais e apresentar cópias legíveis do RG, CPF, comprovante de endereço e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se for habilitado e protocolar na Ciretran de sua cidade. Para acesso ao formulário de credencial para idosos, clique aqui. Para acesso ao formulário de credencial para deficientes físicos, clique aqui.

Para saber os municípios que estão vinculados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), clique aqui.

