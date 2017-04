Em 2017, o projeto já realizou 26 operações em 10 municípios e está prevista a implantação em mais três cidades.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) encerrou, nesta terça-feira (18), o curso de Capacitação de Agentes da Operação Lei Seca. Iniciada na segunda-feira (17.04), a capacitação contou com a participação de 40 servidores do Detran, da Polícia Militar (PM-MT) e da Polícia Judiciária Civil (PJC).

Foram oito horas-aulas, nas quais os servidores receberam instruções sobre todo procedimento operacional padrão da Lei Seca. Além disso, tiveram orientações sobre a influência do uso de álcool associado à direção veicular, o contexto histórico da implantação da operação no estado e atualizações sobre a legislação vigente.

A gerente de Ações Educativas de Trânsito, Rosane Gerda, diz que “o conteúdo do curso é direcionado para que haja o esclarecimento de todo o processo de abordagem, bem como a legislação que embasa a Operação Lei Seca. Além disso, é preciso saber que todos os agentes envolvidos, embora façam parte de uma instituição específica, estão ali integrados para promover a segurança no trânsito”, explica.

A Operação Lei Seca foi implantada em Mato Grosso em 2014, quando foram realizadas 21 blitzes. Em 2015, foram 17 operações e também deu início ao plano de expansão do projeto, elencando os municípios que receberiam a capacitação e implantariam a Lei Seca. Em 2016, foi efetivada a capacitação de agentes em nove municípios, além da Capital, sendo eles: Várzea Grande, Tangará da Serra, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop e Alta Floresta, o que gerou uma produtividade de 48 blitzes.

Nos primeiros quatro meses de 2017, o projeto realizou 26 operações em 10 municípios e está prevista a implantação em mais três cidades. “Com a expansão das operações, temos a necessidade de capacitar os servidores que fazem parte dos quadros da segurança pública. Com as capacitações, estabelecemos um padrão e o fortalecimento das operações no estado”, afirma a gestora da Unidade de Fiscalização do Detran, Isli Sartori.

Para implementar as capacitações, a Unidade de Fiscalização conta com o apoio dos servidores do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que é parceiro do Detran-MT nas atividades de fiscalização de trânsito e nos projetos de aperfeiçoamento técnico dos servidores da Segurança Pública.

Fonte: Assessoria