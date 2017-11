O curso é gratuito e é oferecido pela Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito (CEPT) da autarquia. As inscrições terminam dia 4 de dezembro.

Estão abertas as inscrições para o curso de Educação para o Trânsito para Instrutores dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) que será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, das 13h às 17h, na sala Multiuso do bloco da Diretoria de Habilitação, na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), em Cuiabá. O curso é gratuito e é oferecido pela Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito (CEPT) da autarquia. As inscrições terminam dia 4 de dezembro.

A gerente da Escola Pública de Trânsito (EPT), Martinha Cruz, diz que a capacitação é específico para Instrutores de Trânsito de Ensino dos CFC’s credenciados junto a autarquia e faz parte do Projeto Detran Cidadão que tem o objetivo de ofertar capacitação e atualização para servidores e credenciados ao órgão para prestar um serviço com qualidade. O corpo docente da EPT responsável por ministrar o curso serão os educadores Elbes Evangelista, Vânia Ramalho e Ederson Carlini.

A Escola Pública de Trânsito oportuniza o curso com o objetivo de sensibilizar os Instrutores de Trânsito de Ensino credenciados, quanto a importância de promover a Educação para o Trânsito, alicerçados em valores morais e cidadania, durante o processo formativo de condutores.

“A proposta é que os instrutores repassem aos seus alunos – novos condutores – atitudes e comportamentos mais seguros, valorizando a vida” , informou.

As inscrições são via e-mail da gerência EPT: gerept@detran.mt.gov.br ou ligue para (65) 3615-4308, 4703 para mais informações.