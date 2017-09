Obra foi realizada no governo passado e envolvidos já foram condenados pelo TCE-MT a devolver erário.

Irregularidades nas obras de pavimentação asfáltica na rodovia MT-060, de acesso ao município de Poconé (100 km de Cuiabá/MT), serão investigadas em inquérito civil instaurado pelo promotor Henrique Schneider Neto, da 36ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Probidade Administrativa. A portaria é do dia 04 de setembro.

Por meio do inquérito, será possível a realização de diligências necessárias a fim de investigar suposto ato improbidade administrativa decorrente das irregularidades na referida obra, realizada por meio da Concorrência Pública 042/2013-SETPU, Contrato n° 002/2014 da então Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana (Setpu), na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Em agosto de 2016, dois servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e uma construtora foram condenados pelo Tribunal de Contas a devolver R$ 1.358.289,56 aos cofres públicos. A condenação foi resultado de representação interna do Ministério Público de Contas.

No processo, o MPC-MT apontou superfaturamento de matéria-prima e duplicidade no pagamento da pavimentação de trecho na rodovia MT-060, entroncamento com a BR-070, no município de Poconé.

O procurador de Contas, Getúlio Velasco Moreira Filho, explicou à época que foi constatado no processo que a empresa que venceu o certame apresentou o valor dos materiais acima da tabela máxima definida pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). “Constatamos ainda a sobreposição de medição, ou seja, foram pagos dois serviços incompatíveis, que teriam sido feitos no mesmo trecho”, disse o procurador.

A Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas emitiu relatório técnico pelo conhecimento e procedência da representação, bem como confirmou os valores de ressarcimento, aplicação de multas, determinações e recomendações.

O relator do processo, conselheiro Waldir Júlio Teis, acolheu a representação do MP de Contas e apresentou voto no sentido de determinar ao ex-servidor D. S. R. e referida construtora a devolução, em conjunto, de R$ 976.310,27, por superfaturamento no valor de materiais betuminosos (usados pra fazer asfalto). Determinou, ainda, que a mesma empresa (EBC) e o servidor Fernando Alberto Barbosa Muller restituíssem juntos o valor de R$ 381.979,29 pelo pagamento irregular.

O Pleno determinou também multa no valor de 10% dos danos causados aos cofres públicos para cada um dos envolvidos. Para a atual gestão da Sinfra, o TCE determinou que o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado entre a secretaria e o TCE, que inclui a observância de normas e procedimentos licitatórios, fossem cumpridos.