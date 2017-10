O clipe “Despacito”, música dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee, tornou-se o primeiro vídeo a conseguir alcançar a marca de 4 bilhões de visualizações no YouTube. O clipe também já tinha sido o primeiro na história do site a chegar a 3 bilhões de visualizações. Esse feito impressionante foi alcançado apenas 203 dias após a publicação, em 12 de janeiro deste ano.

“Depacito” é 898 milhões de vezes mais assistido do que qualquer outro vídeo do YouTube. Em são, são 14 milhões de visualizações por dia, com pico de 25 milhões em um só dia. O clipe é atualmente o mais visto em 45 países, incluindo Espanha, México, Alemanha, Grécia, Portugal e Argentina.

Dianteira

Essa música parece ter chegado do nada e deixado para trás canções que tinham tudo para conquistar o YouTube. Além do clássico “Gangnam Style”, de PSY, “Despacito” também se distanciou bastante do hit “See You Again”, de Wiz Khalifa.

Na quarta-feira (11), logo depois de conquistar o novo recorde no YouTube, Luis Fonsi agradeceu aos fãs pelo Twitter. “4 billion views! Obrigado pelo apoio, família. Obrigado Porto Rico”. Se você, assim como eu, ainda nem tinha dado um play neste clipe, aqui está a sua oportunidade: