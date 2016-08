Em 2015, foram desmatados um total de 43,8 mil hectares de florestas mato-grossenses. Só entre janeiro e julho deste ano foram 62,1 mil hectares. Isso corresponde a um aumento de 41,7%.

Apesar de todas as políticas e campanhas de combate ao desmatamento, Mato Grosso destrói cada dia mais suas florestas.

Só de áreas passíveis de desmate, ou seja, que poderiam ser desflorestadas, mas não havia autorização para tal, foram 26,5 mil hectares este ano e 27,8 mil hectares em todo o ano de 2015.

314 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) já foram desmatados este ano, enquanto no ano passado foram 912 hectares.

O Código Florestal estabelece APPs como as florestas e demais formas de vegetação natural situada às margens de lagos ou rios, nos altos de morros, nas restingas e manguezais, e nas encostas com declividade acentuadas.

O levantamento é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que adicionou este ano à sua fiscalização o desmate por executar manejo florestal irregular. 2, 7 mil hectares foram enquadrados nessa categoria.

Os números crescentes justificam-se pelo monitoramento mais ostensivo, conforme o analista de meio ambiente e coordenador de fiscalização de fauna e flora da Sema, Joelson de Figueiredo Campos. Um grupo de trabalho foi montado de forma que dê mais dinâmica à fiscalização. O monitoramento é feito por imagens de satélite que, constatando desmate, efetua-se a autuação.

“Mato Grosso tem algumas especificidades para haver tanto desmate. O aumento na questão das commodities agrícolas coopera, assim como questão fundiária na região noroeste do estado, devido ao alto maciço florestal [grande área de floresta] e baixa regularização que impulsionam quadrilhas de grilagem”, explica Campos.

Os três municípios com mais autuações este ano são Nova Maringá (7,8 mil ha), Feliz Natal (6,5 mil ha) e Sapezal (6,2 mil ha). O Estado já arrecadou em 2016 só com multas ambientais por desmate R$ 174 milhões contra R$ 64 milhões no ano passado inteiro.

“As multas são revertidas às ações do Fundo Estadual do Meio Ambiente, responsável por gerir campanhas de fiscalização, monitoramento e educação ambiental. Além disso, maximizamos os recursos para melhorar os resultados. Se pegar 2015 em relação a este ano, houve um acréscimo por causa dessa maximização dos recursos, otimização dos recursos”, explicita o coordenador da Sema.

Os números continuam crescendo e Joelson de Figueiredo Campos afirma que apenas uma coisa reverterá o problema: conscientização. “Multa por si só não inibe. O que resolverá é a conscientização do quão grave desmatar é”.

A primeira consequência do desmatamento é o comprometimento da biodiversidade, por causa da diminuição ou, até mesmo, da extinção de espécies vegetais e animais. O processo erosivo, que leva ao empobrecimento do solo, é aumentado; ocorre o assoreamento de rios e lagos, resultando em aumento da sedimentação que provoca enchentes; além do rebaixamento do aquífero, causada por menor infiltração de água das chuvas no subsolo, diminuição dos índices pluviométricos, elevação das temperaturas locais e regionais e agravamento do processo de desertificação.