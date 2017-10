Desafio: Jovem ateia fogo no próprio corpo e pula em lago no município de Araputanga-MT

Em um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais, um jovem, não identificado, ateou fogo no próprio corpo e depois pulou em um lago, no município de Araputanga (a 336 km de Cuiabá). Ele sai aparentemente sem ferimentos da água.

No início do vídeo, o jovem, encorajado pelos amigos, tira as roupas, fica de cueca e começa a derramar uma substância inflamável no próprio corpo. Momentos depois ele pega um palito de fósforo, acende e joga em si mesmo. As chamas se alastram com muita velocidade pelo corpo do jovem e no chão. Ele corre em direção ao lago e se joga, apagando o fogo.

Momentos depois ele sai da água, aparentemente sem ferimentos, e diz: “Eu achei que fosse morrer naquele momento”. Agitado, ele ainda fala: “Quase morri! Nunca façam isso em casa viu crianças?”. Ele encerra dizendo: “O maior desafio que vocês vão ganhar aqui em Araputanga”.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta que a prática exibida no vídeo não deve, em hipótese, ser feita, devido ao altíssimo risco de sequelas graves e até mesmo óbito.