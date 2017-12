A distribuição das senhas começará a partir das 9h, seguindo até às 15h. É importante ressaltar que serão atendidos somente casos suspeitos.

Neste sábado (02) dermatologistas e acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) campus de Sinop farão atendimento gratuito para diagnóstico de câncer de pele. A ação faz parte da campanha Dezembro Laranja, idealizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

“Nós teremos sete dermatologistas realizando o atendimento gratuitamente, além dos nossos acadêmicos, que receberam treinamento especial para a ação”, conta o dermatologista e coordenador da campanha em Sinop, Carlos Alberto Bruno.

A distribuição das senhas começará a partir das 9h, seguindo até às 15h. É importante ressaltar que serão atendidos somente casos suspeitos de câncer de pele.

“Se a pessoa tiver uma feridinha que não cicatriza, uma pinta que mudou de cor ou tamanho, que coça ou sangra. Enfim, qualquer alteração suspeita na pele, deve procurar o atendimento neste sábado”, explica o médico.

Caso seja diagnosticada com câncer de pele, a pessoa será encaminhada para tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dezembro Laranja

Com a intenção de estimular a população na prevenção e no diagnóstico ao câncer da pele, em 2014 a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) deu iniciou ao movimento de combate ao câncer da pele batizado “Dezembro Laranja”. Desde então, sempre no último mês do ano, a entidade realiza ações para lembrar como evitar o câncer mais comum no país e convida a população a compartilhar nas redes sociais uma foto vestindo uma peça de roupa laranja, publicando-a com a hashtag #dezembrolaranja.

Todo ano o tema da campanha é renovado para atrair um maior número de pessoas nessa luta de conscientização, este ano o tema é “Se exponha mas não se queime”. O câncer da pele é o tipo da doença mais incidente no Brasil, com 176 mil novos casos ao ano.