Os deputados estaduais encurtarão o recesso, e devem voltar na primeira quinzena de janeiro para votar as peças orçamentárias do governo. A data foi divulgada nesta terça-feira (27) pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa que programou sessões nos dias 10, 11 e 12 do próximo mês.

Dentro da pauta, está para a votação o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) e as contas do governo. O debate sobre a Revisão Geral Anual (RGA) também deve ser retomada pelos parlamentares.

Servidores públicos devem comparecer às sessões para pressionar os deputados a incluírem a reposição inflacionária no orçamento do Estado.

As contas do estado também serão debatidas durante as sessões extraordinárias de janeiro. Os deputados estaduais emitirão parecer a respeito dos gastos de 2015, primeiro ano da gestão do governador Pedro Taques (PSDB). Em junho deste ano o Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu parecer favorável às contas de Taques, apesar de fazer ressalvas.

(Com FolhaMax)