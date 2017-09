Tweet no Twitter

A Polícia Federal deu continuidade ao cumprimento de mandados na manhã desta sexta-feira (15).

Em continuidade a Operação Malebolge, na manhã desta sexta-feira (15), a Polícia Federal cumpre mandado de prisão, busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (15) contra o deputado Gilmar Fabris (PSD). Ele, que estava em Rondonópolis (212km de Cuiabá/MT) se encontra sob escolta a caminho da Cuiabá.

Gilmar Fabris, que confirmou a prisão ao Circuito Mato Grosso, é um dos alvos da investigação homologada pelo ministro Luix Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Logo cedo os agentes estiveram fazendo busca e apreensão no apartamento do parlamentar localizado no bairro Santa Rosa. De lá os agentes levaram alguns documentos da residência e aparelhos eletrônicos.

Segundo a assessoria do agora deputado afastado, ele não se pronunciará sobre procedimentos em fase de investigação. Em nota, Fabris disse que respeita a as investigações e que irá se defender no momento oportuno.

Fabris se tornou alvo da investigação após a delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) que entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) gravações do pagamento de propina em troca de apoio dos deputados que exerciam mandato na Assembleia Legislativa.

Nas imagens, Gilmar aparece reclamando o recebimento de apenas “um pedaço” do mensalinho, uma quantia de R$ 50 mil. Confira abaixo as imagens.