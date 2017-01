O Prefeito Valtinho Miotto anunciou que fez gestões junto ao Deputado Federal, Ságuas Moraes (PT) e viabilizou emenda parlamentar no valor de R$ 274.550,00 para aquisição de aparelhos hospitalares de média complexidade.

A administração municipal de Matupá irá aplicar 31% dos recursos de sua arrecadação na área de saúde pública. Esse é o compromisso assegurado pelo Prefeito Valtinho Miotto (PMDB) ao encaminhar para o Poder Legislativo a Lei Orçamentária Anual e o Orçamento para o Exercício de 2017, que fora aprovado e sancionado.

Além de estar promovendo a ampliação do Hospital Municipal através da Construção do Laboratório de Análises Clínicas, 06 leitos, 04 salas de repouso e 01 sala de desinfecção, o Prefeito Valtinho Miotto anunciou que fez gestões junto ao Deputado Federal, Ságuas Moraes (PT) e viabilizou emenda parlamentar no valor de R$ 274.550,00 para aquisição de aparelhos hospitalares de média complexidade.

“Esse valor financeiro já está na conta do Fundo Municipal de Saúde para que o município proceda a aquisição dos aparelhos e equipamentos para diversos setores e repartições do hospital. O processo de atualização tecnológica e reaparelhamento é de fundamental importância para assegurar ao paciente a assistência médica de excelência, onde os profissionais possam contar com o auxílio dos instrumentos, aparelhos, equipamentos e insumos hospitalares de qualidade”, comentou o Prefeito Valtinho Miotto.

A Secretaria de Estado de Saúde classificou a estrutura administrativa e operacional do Hospital Municipal de Matupá como sendo de referencia no interior de Mato Grosso, por trabalhar com extrema eficiência no planejamento estratégico, na definição dos objetivos, metas e ações prioritárias a serem desenvolvidas no âmbito hospitalar.

A nova Diretora do HM, Kenya Morgiania, disse que a determinação é avançar em todos os indicadores, quer seja na estrutura física, quadro de especialidades, logística de transporte, aparelhamento, cumprimento dos protocolos, melhor desempenho e manter elevado o processo humanizado de atendimento aos pacientes. “Assumimos o compromisso de manter o nosso hospital no cenário referencial na região extremo norte”, declarou.

O Secretário de Saúde, Renato Fernandes, fez uma observação quanto a importância dos serviços de manutenções preventivas dos aparelhos e equipamentos hospitalares, onde são observados todos os cuidados básicos para garantir maior tempo vida útil.