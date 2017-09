No sábado dia 16 de setembro o deputado federal Carlos Bezerra acompanhado do deputado estadual Silvano Amaral visitaram o Hospital Municipal de Guarantã do Norte onde conheceram a estrutura que foi reformada com recursos próprios do município, um trabalho intenso do prefeito Érico Stevan que tem uma gestão que prioriza a saúde.

Bezerra que foi recepcionado pelo prefeito, secretários e vereadores destacou o trabalho do gestor municipal e sua equipe e já garantiu uma emenda para saúde.

O prefeito aproveitou para agradecer ao deputado que tem um histórico de investimento no município de Guarantã do Norte.

Silvano Amaral aproveitou para parabenizar a gestão, onde o prefeito Érico tem sangrado o caixa da prefeitura para investir na saúde, mesmo sem aporte financeiro do Estado, ele aproveitou para dizer que falta planejamento no Governo do Estado, por isso os recursos da saúde sempre atrasam.

A prefeitura municipal de Guarantã do Norte investe pesado na saúde, já foram reformados 08 postos de saúde da família, medicamentos não faltam na farmácia básica e no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, atendimento médico de especialidades, reforma e compra de equipamentos para o Hospital, para o prefeito Érico a prefeitura tem que investir o dinheiro público para atender bem a população.