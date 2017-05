Tweet no Twitter

Como uma espécie de líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) fez duras críticas contra o diretor do Hospital de Sorriso, Roberto Satoshi Yoshida.

Segundo Fabris, o médico foi mentiroso ao dizer que teria sido demitido após chorar em frente às câmeras para denunciar o caos na saúde no município de Sorriso.

Em nota divulgada na noite desta terça-feira (23), o Governo do Estado negou que o profissional tivesse sido afastado.

Gilmar Fabris também fez questão de defender a competência do atual secretário de Saúde do Estado, Luiz Soares.

Para o parlamentar, que alegou que a saúde não está nenhuma ‘brastemp’, Soares é competente para tocar a pasta.

Fonte: folha max