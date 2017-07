A região norte é rica em mineração e diversas famílias, somente na região de Peixoto de Azevedo buscam trabalho na extração de minerais.

Nesta segunda-feira (10.07) o deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) em uma ação conjunta com o deputado federal Fábio Garcia (PSB) se reuniram com o Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho e representantes da GOOGAVEPE (Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto), para discutir a atual situação da mineração, reservas de extração e dos garimpeiros em Mato Grosso.

Um dos temas abordados foi à revogação da portaria n° 64/2011, que delimita a área de extração mineral. “A extinção da portaria poderá amenizar algum conflito maior. Cidades como Peixoto de Azevedo, Matupá, Novo Mundo, Guarantã do Norte e Terra Nova do Norte, são ricas em mineração, caso o Ministério não solucione o problema a situação pode se agravar entre os moradores locais que lutam pelo crescimento da região”,argumentou o deputado.

A região norte é rica em mineração e diversas famílias, somente na região de Peixoto de Azevedo buscam trabalho na extração de minerais. “Muitas famílias esperam esta decisão para que possam dar em frente seus projetos e planos”, explicou Oscar.

LUZ PARA TODOS

Durante a reunião o deputado Oscar, levantou a discussão sobre uma exigência feita pela Energisa sobre a necessidade de apresentação de titularidade da área para o ligamento de luz. “A maioria das pessoas são de assentamento e não possui o título da área, esse pedido dificulta o andamento do programa”, ressaltou. Segundo Ministro, Fernando Coelho Filho, a Energisa será acionada a dar explicações sobre o fato.