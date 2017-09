O vereador de quarto Mandato Zilmar Assis de Lima (DEM), há muito tempo vem determinadamente trabalhando na expectativa de que o município de Guarantã do Norte tenha uma unidade do Corpo de Bombeiros. Ao longo de seus diversos mandatos Zilmar encaminhou ofícios, requerimentos, indicações solicitou realização de Audiência Pública pela Assembleia Legislativa.

Em sua viagem a capital do estado semana passada, Zilmar participou de duas importantes reuniões com esse objetivo. Ao lado do prefeito Érico e do deputado Dilmar Dal”bosco o vereador tratou da questão com o governador Pedro Taques o qual reafirmou o compromisso do governo do estado em implantar uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar em Guarantã do Norte.

Ainda na companhia do prefeito Érico e do deputado Dilmar o vereador esteve tratando do mesmo assunto na Casa Civil onde o Secretário- Chefe José Adolpho assinou o termo de compromisso do estado com o município de Guarantã do Norte.

O termo estabelece o compromisso do município de Guarantã do Norte viabilizar o terreno e a infraestrutura enquanto ao estado cabe viabilizar o efetivo e os equipamentos para o funcionamento da Unidade.

Zilmar comemorou a atitude. ” Fico animado com essa confirmação do governo e a assinatura desse termo, agradeço ao governador Pedro Taques, ao secretário José Adolpho, ao meu grande companheiro de luta deputado Dilmar Dal”bosco e ao meu amigo prefeito Érico Stevan, homem trabalhador e determinado que soube conduzir essa parceria com sabedoria e determinação. Quem ganha com isso é o município de Guarantã do Norte”. Finalizou o vereador.