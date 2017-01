A confirmação foi dada pelo Parlamentar Mato-grossense quando da entrega de Títulos Definitivos do Programa ‘Terra Legal’ em Matupá.

Em recente visita ao município de Matupá quando da entrega de Títulos Definitivos do Programa ‘Terra Legal’, o Deputado Federal Peemedebista, Carlos Bezerra, acolheu solicitação do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, Érico Estevan, no que se refere a disponibilização de recursos federais da ordem de R$ 3 milhões para construção de um Complexo Turístico de Lagos naquela cidade.

O projeto é aos moldes do existente no município de Matupá e deverá contar com pista de caminhada, concha acústica, academia ao ar livre, quiosques, pistas para skate e patins, playground, quadras de areia e área de convivência comunitária onde serão realizadas atividades culturais, esportivas, de inclusão digital e de lazer para a população Guarantaense de todas as faixas etárias.

O parlamentar federal mais votado no município de Guarantã do Norte, Carlos Bezerra, garantiu e assegurou que os recursos financeiros serão disponibilizados pelo Presidente Michel Temer e solicitou que o Setor de Engenharia da Prefeitura de Guarantã do Norte providencie o projeto arquitetônico e o encaminhe para o Gabinete em Brasília para os procedimentos de alocação da verba junto ao Governo Federal.

“Temos absoluta certeza que os recursos serão alocados pelo Deputado Carlos Bezerra que tem grande influencia e trânsito político junto aos ministérios e a presidência da república. Este é um sonho de nossa população que esperamos realizar, pois a comunidade é merecedora deste espaço de lazer, recreação e interatividade. Desta forma iremos estruturar ainda mais a cidade no contexto turístico”, comentou o Prefeito Érico Stevan.