O Deputado Federal Carlos Bezerra esteve no município de Matupá juntamente com o Deputado Estadual Silvano Amaral e o Superintendente do INCRA-MT, João Bosco de Moraes. Eles foram recebidos pela Vice-Prefeita Marinilde Dall Acqua, Secretário de Planejamento Ivaine Molina, Vereadores Wania Oliveira e Cleber Cardoso, Lideranças Políticas e Comunitárias na sede da Prefeitura Municipal.

O parlamentar federal e o superintendente do INCRA-MT vieram anunciar que ainda este ano serão entregues entorno de 300 títulos definitivos aos assentados da Gleba São José União – que aguardam a regularização fundiária rural há pelo menos 25 anos. Também terão continuidade os serviços de levantamentos técnicos, vistorias, coleta de informações e entrevistas para entregar o maior número de Títulos de Propriedade Definitiva às famílias — Mais de 900 estão dentro do território Matupaense.

Outra boa notícia diz respeito a destinação de recursos federais da ordem de R$ 1 milhão para reabertura, patrolamento, cascalhamento e demais infraestrutura nas estradas dos projetos de assentamento do INCRA no município de Matupá.

A Vice-Prefeita, Marinilde Dall Acqua, disse que a regularização fundiária rural e a recuperação das estradas sempre foram priorizados ao longo dos 12 anos de vida pública do Prefeito Valtinho Miotto, que por sua vez tem dado todo apoio logístico necessário para celeridade do processo de emissão dos títulos por parte do INCRA. No que se refere a revitalização das estradas rurais a contrapartida do Governo Federal na liberação dos recursos financeiros irá garantir a ampliação dos projetos estruturantes na área de transportes que já estão sendo desenvolvidos pela Prefeitura de Matupá através de recursos próprios.