O ex-presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Afonso Dalberto, afirmou que o deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) e outros representantes da Provalle Incorporadora o pressionaram para aumentar o valor da indenização que seria paga à empresa em razão da desapropriação do Bairro Renascer, na Capital. A informação consta em depoimento de Dalberto, concedido ao Ministério Público Estadual (MPE) em maio do ano passado.

A empresa Provalle, que era dona de parte do local e representante dos outros proprietários do Renascer, seria a responsável por realizar o loteamento da área, asfaltamento de ruas, numeração dos lotes, pagamento das indenizações e regularização fundiária da região, após a desapropriação do lugar. Ao MPE, Dalberto disse que, na época em que era presidente do Intermat, participou de uma reunião para discutir o cumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que havia sido firmado entre a Provalle, o MPE, a prefeitura de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso.

Porém, o encontro não teve resultados, pois a empresa ainda não havia cumprido a obrigação de regularizar os loteamentos. Conforme o ex-presidente do Intermat, dias depois a Provalle teria conseguido registrar o loteamento e deu entrada em um pedido de pagamento de indenização na Casa Civil.

Por meio de laudo encaminhado ao governo, em maio de 2014, a empresa pediu R$ 80 milhões para realizar a desapropriação completa. O documento foi assinado pelo engenheiro Luiz Fernando Pinto Barcelos.

Porém, Dalberto contou que determinou que engenheiros do Instituto de Terras fizessem uma avaliação técnica na área, que apontou que o valor a ser pago deveria ser próximo a R$ 33,208 milhões. A análise do órgão foi feita pelos engenheiros Marcelo Ferri e Wander Paulo da Silva Hohlenwerger.

De acordo com Dalberto, a avaliação foi encaminhada ao então governador do estado, Silval Barbosa (PMDB). Após ter entregado a análise ao chefe do Executivo Estadual, ele contou que chegou a ser procurado pelo deputado federal Carlos Bezerra (PMDB).

Segundo ele, o parlamentar estava acompanhado de um jurista ainda não identificado. “O declarante foi procurado pelo pessoal da Provalle, sendo um advogado e ele queria que a avaliação chegasse a um valor de, pelo menos, R$ 54 milhões, num superfaturamento de cerca de R$ 21 milhões. Esse advogado, que no momento não recorda o nome, estava acompanhado pelo deputado federal Carlos Bezerra. O declarante esclareceu que o processo já tinha sido encaminhado pelo governador”, relatou.

Dalberto contou que o procurador aposentado Francisco Lima, o “Chico Lima”, esteve presente em todas as reuniões e discussões sobre o processo. O aposentado teria sido nomeado para um cargo em comissão na Casa Civil, no qual era o responsável por dar pareceres e acompanhava este processo.

No início de setembro de 2014, a Provalle enviou um documento ao ex-governador Silval Barbosa informando que o mínimo que aceitaria pelas desapropriações seria R$ 59.976 milhões. Entretanto, dias depois, em 11 de setembro, Chico Lima assinou um parecer propondo um acordo administrativo para que a empresa aceitasse o pagamento de R$ 33 milhões.

Em 18 de outubro, a Provalle decidiu aprovar o valor proposto pelo Estado. Entre setembro ou outubro de 2014, Dalberto contou que foi chamado por Silval Barbosa para uma reunião entre eles e o então secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf.

BICO SECO

No encontro, Nadaf e Barbosa teriam dito que tinham que pagar a indenização do Renascer. O ex-secretário teria comentado que nenhum deles receberia propina com o pagamento. “Nessa reunião, Pedro Nadaf disse ao declarante que este pagamento do Renascer para a empresa Provalle era “bico seco”, querendo dizer que ninguém ia ganhar dinheiro com este pagamento, pois segundo Nadaf”, detalhou trecho do depoimento.

Depois da reunião entre eles, um decreto de suplementação orçamentária teria sido emitido para o Intermat, que não teria recursos para fazer o pagamento pega desapropriação. O pagamento à empresa foi feito em três parcelas, em 2014, sendo a primeira delas em outubro, no valor de R$ 13 milhões, e as outras duas foram em novembro, a primeira, de R$ 13 milhões, no início, e a segunda no fim do mês, no valor de R$ 7,2 milhões. “Depois da suplementação, o declarante providenciou o andamento do processo, nas NOBS – Notas de Ordem Bancária, o declarante fez constar que o pagamento estava sendo feito por ordem do governador Silval e de Pedro Nadaf”.

Dalberto disse que somente descobriu mais detalhes as supostas irregularidades no pagamento à Provalle quando foi preso na “Operação Seven”, que apura suposto esquema de superfaturamento de R$ 7 milhões dos cofres do Estado, por meio da compra de uma área rural de 727 hectares na região do Manso. Ele contou que, enquanto retornava de uma audiência judicial para o Centro de Custódia, no banco de trás de uma viatura, junto com Silval Barbosa e Pedro Nadaf, eles conversaram e o assunto seriam os pagamentos feitos à Provalle, pela desapropriação do Renascer.

Eles teriam mencionado que alguns cheques da indenização teriam sido sustados. Conforme Dalberto, Nadaf teria conversado com ele na cela e dito que a Provalle teria sacado parte dos pagamentos da indenização do Renascer e transferido para outra empresa, também ligada a ela. “Esta empresa teria encaminhado estes valores para outra aqui em Cuiabá”.

As transferências teriam sido feitas por meio de cheques de diversos valores. “Nadaf informou que o valor que deveria ser pago seria de R$ 14 milhões, mas não esclareceu se este dinheiro teria vindo todo da Provalle, nem de onde ele viria. O ex-secretário não esclareceu quantos cheques teriam sido sustados, nem quanto dinheiro teria retirado da operação relacionada à Seven para cobrir estes cheques”, revelou o ex-presidente do Intermat.

Conforme Dalberto, Nadaf teria esclarecido que uma empresa da Capital recebia cheques provenientes de outra empresa ligada à Provalle e que os valores eram trocados por dinheiro vivo em Cuiabá