Umidade relativa do ar chegou a 12% nas últimas semanas; Índice ideal seria entre a 40% e 60%.

A Defesa Civil de Cuiabá emitiu um alerta sobre a queda na umidade relativa do ar que nos últimos dias atingiu a marca de 12%, quando o ideal seriam os índices permanecerem entre 40% e 60%. Orientações sobre as precauções necessárias a serem adotadas durante esse período de intenso calor e baixa umidade na capital mato-grossense foram elaboradas para minimizar os danos a saúde.

Conforme o diretor de Proteção e Defesa Civil do Município, coronel Paulo Wolkmer, as recomendações seguem as diretrizes de enfrentamento à época com o clima seco, elaboradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Primeiramente, o que se deve evitar é a prática de atividades físicas ao ar livre, entre às 10h e 16h, e aumente o consumo diário de água. Outra dica é usar o protetor solar e hidratante durante exposição ao sol, e ainda a umidificação de ambientes fechados com vaporizador, recipiente com água ou uma toalha molhada.

Wolkmer relata que com a estiagem os mais prejudicados são as crianças e idosos. “Nosso pedido é para que se tenha um cuidado especial com essas duas faixas etárias, mas sem esquecer-se do restante da população”, comentou Wolkmer.

Outro orientação do coronel é adotar o hábito de pingar soro fisiológico nas narinas para aliviar a respiração de ar seco e consumir refeições leves. “São ações simples, mas que se forem seguidas podem evitar possíveis complicações na saúde”, completa.

Queimadas ilegais

Para contribuir com o tempo seco, o diretor destaca as queimadas ilegais como outro complicador durante essa temporada. Segundo ele, a Defesa Civil tem adotado medidas no intuito de evitar esse tipo de prática que favorece no aumento dos registros de doenças respiratórias. Dentre as providências está a disponibilização de três equipes de brigadistas para aturem, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, no combate a focos de incêndio em terrenos urbanos.

“No perímetro urbano as queimadas são proibidas durante todo o ano. Todavia, infelizmente, ainda existem pessoas que insistem nessa prática. Por isso, idealizamos essa parceria com o Corpo de Bombeiros, colocando à disposição esses brigadistas contratados pelo Município e reforçando o aparato neste longo período sem chuva e alta temperatura”, pontuou.