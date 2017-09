Registro de Camila Pereira com o filho durante sua festa de casamento ganhou relato emocionado do noivo – e tornou casal de Belford Roxo minicelebridades.

O singelo registro acima certamente não foi notado pelo pequeno José Pedro, de quatro meses, que “lanchava” tranquilamente no colo da mãe enquanto o pai, o empresário Jonata Lopes, fotografava a cena. Aos olhos atentos da internet, entretanto, a imagem da fotógrafa Camila Pereira amamentando o filho pequeno durante a própria festa de casamento não passou despercebida. Tampouco a peculiar declaração do marido, na legenda, que começava com o relato de “um dia de terror” – agravado pelo atraso de duas horas da noiva, presa em um engarrafamento entre a casa em Belford Roxo e o salão de festas em Nova Iguaçu, ambos municípios da Baixada Fluminense – e terminava com emocionantes votos à la “felizes para sempre”.

A foto, postada à 1h30 da manhã de domingo, enquanto Camila e Pedro dormiam, angariou nada menos do que meio milhão de curtidas e mais de 150 mil compartilhamentos. Não demorou para que Jonata fosse apelidado de “Rodrigo Hilbert de Belford Roxo”.

“O engraçado é que eu li o texto justamente enquanto dava de mamar ao Pedro, logo depois de acordar. Fiquei emocionada. Meu marido é muito brincalhão, mas é um pouco tímido”, disse Camila a VEJA. A homenageada garantiu ainda que todo o conteúdo do post – o primeiro encontro sob a chuva, o pedido de namoro moderno (por iniciativa dela) e a atual rotina apertada ao som de Galinha Pintadinha – é verdade. Camila confirmou também o trecho em que Jonata diz que “já aprontou, sim”, mas defende que a referência aos erros tornou o texto mais real. “Casamento é matar um leão por dia. Já estivemos a ponto de desistir de tudo. Funcionou porque lutamos muito para continuar”, explica.

A sinceridade do relato de fato chama a atenção. O empresário confessa que tomou três copos de chope antes da cerimônia para manter a calma e, inclusive, dá permissão para a mulher “comer igual a um pedreiro”, justificando: “Se você engordar, fica tranquila, eu vou continuar te amando”. Camila achou graça. “Sempre fui muito magrinha e passei a comer muito durante a gravidez. Acho que ele ficou assustado”, brincou.

De casal anônimo da Baixada Fluminense, Jonata e Camila se tornaram minicelebridades da web e, desde ontem, recebem toda a sorte de comentários – a maioria votos de felicidades ao casal e pedidos de internautas para que os parceiros lhes escrevam declarações no mesmo modelo. “Muita gente veio me agradecer dizendo que recuperou a esperança no casamento depois de ler o texto do Jonata. Homens que nunca disseram ‘eu te amo’ para as parceiras nos relataram suas tentativas. Estamos nos sentindo apresentadores do Love School“, brinca a esposa, citando o programa de conselhos sentimentais da TV Record.

Quanto às “dicas” de relacionamento, Camila repetiu a VEJA as palavras de Jonata e reivindicou a autoria: “Fui eu quem disse isso tudo para ele. Mas é isso, não tem segredo: tente, tente de novo, faça o possível, perdoe, peça perdão, ceda, não espere pelo outro, evite brigar por bobeira – mesmo que esteja certo –, seja compreensivo, não aja por impulso e, o mais importante: dê valor”. As frases, é verdade, não são novidade a qualquer leitor minimamente familiarizado com o universo das comédias românticas – e, entre os comentários, há quem classifique o depoimento como “ridículo”. A esta crítica, responde o poeta Fernando Pessoa: “As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas”.