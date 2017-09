O governador Pedro Taques demonstrou grande irritação com a determinação do desembargador Orlando Perri de afastar o secretário de Segurança Roger Jarbas.

O governador Pedro Taques (PSDB) afirmou, em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (20), ter recebido como retaliação a decisão do desembargador Orlando Perri de determinar o afastamento do secretário de Estado de Segurança, Rogers Jarbas, com uso de monitoramento eletrônico.

“A decisão de Perri é absurda do ponto de vista da constitucionalidade”, disse Taques, garantindo que não vai aceitar perseguição ao seu secretariado.

O chefe do executivo não poupou críticas às decisões e atuação de relator dos processos relacionados aos grampos ilegais, que tramitam no Tribunal de Justiça, afirmando ter sido esdrúxulas e absurdas todas as ações derivadas da “grampolândia”. Taques define as determinações do desembargador como perseguição aos secretários de seu governo.

“O coronel Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e Ronelson Barros estão presos em razão desta investigação. Quero ressaltar que são pessoas sérias, decentes, que estão a sofrer este tipo de retaliação. Sem falar no ex-secretário Paulo Taques que foi preso em razão da determinação do juiz acusador, Orlando Perri”, afirmou.

“Pior do que o criminoso é o magistrado que se vale do seu poder e ofende o princípio da imparcialidade. O cidadão tem o direito constitucional a não ser investigado, acusado por magistrado. O magistrado deve se colocar longe das paixões, longe das investigações, porque se não ele se compromete psicologicamente com a causa. O magistrado não pode ser investigador, ser acusador”, criticou Taques.

Em pronunciamento o governador expressou respeito ao seu secretário ao relatar a confiança no trabalho realizado à frente da Sesp, Taques afirmou que só irá afastá-lo do cargo se for intimado. “O afastamento de Rogers é judicial. Eu como governador do Estado preciso ser intimado pelos meios próprios para que eu possa tomar a decisão. Eu quero ser intimado”, declarou o governador.

Caso receba alguma intimação o substituto de Rogers Jarbas será o delegado Gustavo Garcia Francisco, que atua como adjunto de inteligência na pasta. O secretário de Segurança cumpre medidas cautelares para substituir a prisão preventiva.

Pedro Taques garantiu também que irá recorrer judicialmente de todas as decisões “absurdas” de forma apropriada, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o magistrado estaria se arvorando a delegado de polícia e a membro do Ministério Público Estadual. “Todas as decisões que o desembargador Orlando Perri tomou neste caso foram decisões judicial esdrúxulas, esquisitas, teratológicas, do ponto de vista judicial e serão rebatidas no foro e local apropriado”, pontuou.

Assista a fala do governador: