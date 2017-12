No Centro-Oeste, o estado é o terceiro colocado no número contratações no período analisado. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Em nove meses, mais de 5 mil jovens aprendizes foram contratados nos municípios de Mato Grosso, segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No Centro-Oeste, o estado é o terceiro colocado no número contratações no período analisado. Ao todo, 310 mil jovens foram admitidos na condição de aprendizes no Brasil.

As contratações, segundo o MTE, foram proporcionadas através da Lei da Aprendizagem, que entrou em vigor no ano de 2005. Desde então, mais de três milhões de jovens foram contratados no país.

Em Mato Grosso, no período analisado, foram contratados 2.717 jovens aprendizes do sexo masculino, contra 2.291 do sexo feminino.

As ocupações que mais contrataram foram as de auxiliar de escritório. Assistente administrativo, vendedor e repositor de mercadoria.