Foi realizado no último sábado (18-11) em Primavera do Leste-MT o concurso para escolher a Miss e Mister Mato Grosso Infantil.

Dentre os candidatos na categoria infantil de 5 á 7 anos estava o pequeno Davi Ceccon de apenas cinco aninhos do município de Matupá-MT.

Davi, o garoto que tem a beleza como ponto forte, arrasou na passarela e ficou em primeiro lugar.

Com o resultado positivo ele garantiu a vaga para participar do concurso Brasileiro que acontece em fevereiro de 2018 em Curitiba-PR.

Davi Ceccon é morador do Bairro Cidade Alta em Matupá-MT, e além de gostar de desfilar tem o total apoio dos Pais Kelly Nascimento e Juliano Ceccon.

Para nossa equipe do Olhar Cidade Kelly ressaltou a satisfação de ver o pequeno Davi já se destacando a nível de Estado, e se tudo der certo a nível de Brasil.

Na mesma categoria quem ficou com a faixa de Miss foi a pequena Iasmin Emanuelly de Primavera do Leste-MT.