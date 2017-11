A esposa da vítima estaria chegando a residência quando percebeu a ação criminosa e que seu marido estaria em poder dos bandidos.

Três menores sendo dois com 14 anos e um com 17 anos, foram apreendidos em flagrante na noite de terça-feira (28) quando realizavam um assalto e torturavam a vítima em uma residência localizada na a Avenida Porto Alegre nas proximidades da perimetral Sudoeste, na cidade de Sorriso (398 km de Cuiabá-MT).

Segundo as informações locais, a esposa da vítima estaria chegando a residência quando percebeu a ação criminosa e que seu marido estaria em poder dos bandidos. A mulher imediatamente procurou a Polícia Militar e comunicou o roubo em andamento.

A PM foi até ao endereço e com a senha do portão do imóvel entraram na residência e flagrou o advogado dono da casa, sendo torturado pelos ladrões e amarrado. Um dos suspeitos fugiu os outros dois foram detidos na hora, e com ele a PM encontrou um simulacro de arma de fogo.

Após realizarem rondas na região, a polícia encontrou o outro menor, que também foi detido. O trio foi encaminhado a delegacia de Sorriso para serem tomadas as medidas cabíveis.