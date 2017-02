Tweet no Twitter

Jornal Daily Mail afirma que clube inglês queria para o início deste ano.

O lateral Daniel Alves pode se reencontrar com o técnico Pep Guardiola. De acordo com o jornal Daily Mail, o brasileiro pode se mudar para o Manchester City na próxima janela de transferências, após apenas um ano na Juventus.

A intenção inicial dos ingleses, de acordo com a publicação, era contar com o experiente jogador já na última época de negociações. Porém, Daniel estava lesionado, o que atrapalhou as conversas.

Também nesta quinta-feira, havia surgido a informação de que o lateral estava tentando retornar ao Barcelona, clube que defendeu por oito anos, entre 2008 e 2016, trabalhando em boa parte deste tempo com Guardiola.

O treinador espanhol entende que precisa de quatro reforços pontuais, para que o Manchester City esteja pronto para a próxima temporada do Campeonato Inglês. Além disso, Pep espera contar com Gabriel Jesus inteiro fisicamente.

Na última quarta-feira, Daniel Alves foi importante na vitória da Juventus sobre o Porto, por 2 a 0, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O lateral entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol dos italianos.

Fonte: SuperEsportes