Fim de ano é tempo de confraternizações e também de oportunidades, para isso Sine Municipal continua ofertando diversas vagas emprego a partir desta segunda-feira, 11. No total são 83 vagas, incluindo vagas para Portadores de Deficiência. As mesmas vagas estão disponíveis no Sine do Coxipó que também está atendendo na confecção de Carteiras de Trabalho, Seguro Desemprego e Intermediação de mão de obra.

Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado no Shopping Popular na Avenida Tenente Coronel Duarte – s/n Loja 269, portando Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento do Sine acontece das 7h00 às 17h00.

Uma dica, na correria do fim de ano, os recrutadores preferem os currículos que contenham informações diretas e objetivas. Aconselhamos o candidato a fazer currículos específicos para cada vaga que se interessar. “O currículo para uma loja de departamento de roupa não deve ser o mesmo entregue para um supermercado. Demonstre, em cada um deles, por que você deve trabalhar naquele lugar. E em caso de currículo on-line, ele também deve ser sucinto e sem erros de português”, disse Diretor de Geração de Emprego, Renda e Qualificação Rafael Butareli.

Seguem abaixo as Vagas:

Auxiliar de contabilidade Pcd – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Coordenador de eventos – 1

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes – 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares – 1

Operador de caixa Pcd – 1

Recepcionista/ Secretária – 1

Vendedor interno – 5

Vendedor pracista – 20

Vigilante Pcd – 25

