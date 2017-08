Um novo conceito em festa, que Cuiabá nunca viu: este é o objetivo da ‘Unlock’, que acontece na capital no dia 10 de novembro. Realizado pela AC Music, o evento terá dez horas de duração, com shows de Anitta, Nego do Borel, Jet Lag e Make U Sweat, e acontece no Haras Twin Brothers do Santa Rosa.

“Com nossas viagens que fizemos pelo Brasil, conhecemos diversos tipos de festas diferentes que Cuiabá não tinha, e acreditamos que a cidade comporta e precisava disso”, comentou o empresário Wambaster Martins, sócio da AC Music, em entrevista ao Olhar Conceito.

A Unlock será um evento limitado para cerca de três mil pessoas em setor único, pois, segundo os organizadores, o objetivo é oferecer conforto, além da diversão. “Desde o estacionamento, até a estrutura, tudo foi pensado dessa forma”.

A estrutura, inclusive, foi feita com referência na ‘Festa do Patrão’ e na ‘Festa do Pólo’. “Toda estrutura vai ser trazida de fora, pela mesma empresa que fez o DVD do Cristiano Araújo, o Rock in Rio e a Tomorrowland, a Family Log”, comenta Wambaster.

Além de tudo isso, a festa, que será ‘open air’, terá um open bar Premium, com uísque Chivas, vodka Absolut, energético, Gim e diversas outras bebidas. A festa começa às 23h e segue até as 9h da manhã.

A venda do lote promocional, por R$250 (meia) e R$350 (inteira), começa já nesta quarta-feira (23) somente pelo site SEMHORA.COM.BR. Depois disso, os ingressos passarão a ser vendidos também na Casa de Festas.

Serviço

Unlock

Data: 10 de novembro, sexta-feira

Horário: das 23h às 9h

Local: Haras Twin Brothers Santa Rosa – Cuiabá

Ingressos (Lote Promocional) – 23/08 – R$250 (meia) e R$350 (inteira) – site: www.semhora.com.br