Uma noite que seria de prazer terminou na delegacia para N.L.L.F, 31, na noite de terça-feira (13) após ela ter sido deixada pelo amante J.D.G, 31, em um motel na Avenida Fernando Corrêa da Costa em Cuiabá (MT) sem dinheiro.

Depois de utilizarem a suíte do motel, no momento de pagar a conta, o casal alegou que não possuía dinheiro e o homem deixou um documento de identidade alegando que iria até a sua casa buscar a quantia para pagar o local e retornaria.

Depois de 50 minutos esperando e não conseguirem entrar em contato com o homem, a gerência do motel acionou a Polícia Militar para que a situação fosse resolvida e o estabelecimento não tivesse prejuízo.

A mulher alegou que também estava sem dinheiro ou condição de acertar a conta do local, diante do fato ela que informou residir no bairro São Matheus em Várzea Grande (Região metropolitana de Cuiabá) foi conduzida ao Cisc do bairro Planalto para entrarem em um acordo.