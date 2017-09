Quem chegar até as 13h30min participará do sorteio das 150 fichas de mensagens que será entregue pessoalmente ao médium.

No dia (22) de setembro, acontecerá um evento na Associação Espirita Wantuilde de Freitas, localizada no bairro Primeiro de Março, em Cuiabá. No evento terá o lançamento do livro Reencontro do médium Alaor Borges, psicografia pública e também uma palestra com o médium Fernando Ben.

As pessoas que chegarem até as 13h30min participará do sorteio das 150 primeiras fichas de pedidos de mensagens que será entregue pessoalmente ao médium pelo solicitante (Essas fichas não serão mais por ordem de chegada, mas sim por sorteio para que todos possam participar). Quem não for sorteado ou chegar após este horário poderá preencher a ficha e fazer o pedido normalmente, somente não poderá entregar pessoalmente ao médium. Essas fichas os trabalhadores da equipe entregarão ao médium para entrar no processo de vibração junto com as outras fichas.

O médium Fernando Ben fará uma palestra com o título “Meu reino não é deste mundo”.

Outras edições do evento irão se repetir nos dias 23 e 24 de setembro. Dia 23 será feito na Associação Espírita Paulo de Tarso (Bairro Cidade Alta/Cuiabá) e no dia 24 Casa Espírita Rafael Verlangiere (Jardim Renascer/Cuiabá).

Livro Reencontro

O livro Reencontro é a reunião de depoimentos de 24 pessoas que receberam mensagens de algum familiar falecido, que através das mãos do médium Alaor vieram dar notícias de como se encontram no mundo espiritual. Há ainda no livro a transcrição das cartas recebidas. Temos relatos de pessoas que desencarnaram na idade adulta, jovens e outras ainda crianças. Notícias de seres que partiram em virtude de doenças naturais, de acidentes e outros pelo suicídio não se encontram no inferno, que Deus é mais misericórdia que justiça. Enfim, relatos diversos de familiares que tiveram o reencontro como seus entes queridos através das cartas psicografadas.

O livro será vendido na Associação Espírita Wantuil de Freitas, Associação Espírita Paulo de Tarso, Serara Espirita de Luz, Casa Espirita Rafael Verlangiere e Casa Espírita Mãe Zeferina. O valor do periódico é de R$ 25.