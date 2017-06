O Arsenal estreará no brasileiro com a chance de uma revanche por uma derrota no estadual

O Cuiabá Arsenal convocou um antigo atleta, Kassio Cesar Carvalho para atuar na linha ofensiva do time no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano deste ano, que começa no dia 1º de julho e segue até 09 de dezembro, com participação geral de 30 equipes, 22 cidades, 16 estados, 2.264 atletas e realização de 95 jogos. E o Cuiabá Arsenal estreará contra o Sinop Coyotes no fim de semana de 15 e 16 de julho, em Sinop (479km da capital de MT).

De acordo com o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado o retorno do jogador será fundamental para dar experiência para a linha ofensiva. Segundo ele, Kassio Carvalho entrou para o Cuiabá Arsenal em 2009 e participou da conquista dos dois títulos de campeão brasileiro (Brasil Bowl I – 2010 e Brasil Bowl III – 2012). E jogou durante mais alguns anos até parar por conta de responsabilidades e prioridades pessoais e profissionais.

“O Kassio tem o que chamamos de “bagagem” no futebol americano. Ele nos ajudará dentro de campo e também fora dele. Com a missão de transmitir esse capital humano para os novatos. Ter jogadores experientes junto aos novatos faz com que se desenvolvam de forma mais coesa e célere. E precisamos disso para ter uma boa trajetória no campeonato brasileiro. E, se tudo correr como planejado, posteriormente anunciaremos mais reforços”, avalia o presidente.

Kassio Cesar Carvalho, um servidor público graduado em Educação Física e pós-graduado em Educação e Sociedade, de 27 anos, um cuiabano com 1.88m de altura e 156kg, tem dez irmãos e é filho de um motorista e de uma merendeira. E, segundo ele, que atualmente está casado e é pai de dois filhos, na campanha de disputa do título brasileiro de 2012, ele chegou a jogar com o dedo do pé trincado para não deixar o time desfalcado.

“Acredito que tenho uma certa maturidade que ajuda na hora do jogo. E depois de participar de tantas partidas e apanhar bastante, acredito ter aprendido a bloquear bem. Então vou auxiliar os novos atletas com um pouco de experiência. Ainda lembro da emoção das partidas e da final de 2012. Nós estávamos perdendo e invertemos o placar nos últimos segundos. Isso foi uma adrenalina inesquecível”, comenta o lineman campeão brasileiro, Kassio Carvalho.

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano terá 30 times divididos em quatro conferências: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O Arsenal fará parte da Centro-Oeste junto com Sinop Coyotes, Goiânia Rednecks, Tubarões do Cerrado e Campo Grande Predadores. E todos farão quatro jogos pela temporada regular (classificatória) e as quatro melhores campanhas avançam para os playoffs regionais, depois dois para a final regional e um para os playoffs nacional.

Calendário (Fase Regular)

15 ou 16.07 – Coyotes x Arsenal (Sinop – MT)

29 ou 30.07 – Arsenal x Tubarões (Acorizal – MT)

12 ou 13.08 – Arsenal x Predadores (Acorizal – MT)

09 ou 10.09 – Rednecks x Arsenal (Goiânia – GO)

Texto: Junior Martins / assessoria AACA

Foto (1 e 2): Junior Martins

Foto (3): Cuiabá Arsenal