O evento será realizado independente de condições de clima ou outros contratempos.

O time mais tradicional de futebol americano de Mato Grosso, o Cuiabá Arsenal fará uma peneira neste fim de semana, no sábado (18) e no domingo (19.02), com início às 08h, no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, com o objetivo de encontrar novos talentos para a temporada 2017. Os links de formulários de inscrição estão na página da equipe no Facebook, mas também é possível se inscrever no dia, horário e local marcados para o evento.

Quem quiser se candidatar a jogador do Cuiabá Arsenal precisará entrar na página do time no Facebook, acessar três links de documentos, preencher, imprimir e levar na seletiva: formulário de inscrição, termo de autorização de som e imagem e termo de responsabilidade. E, em caso de menor de idade, o termo de responsabilidade tem espaço para informações e assinaturas dos responsáveis. A peneira ocorre independente das condições climáticas, com ou sem chuva.

Para os candidatos poderem passar por inúmeras provas físicas, como corridas curtas, apoios, saltos, drills e outros, precisarão comparecer na peneira com vestimenta adequada para a prática do desporto, como calções, camisetas e chuteiras ou tênis. A idade mínima do candidato deve ser de 16 anos, não tem limite máximo de idade, e a inscrição custa 20 reais por pessoa.

Serviço

O Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, fica localizado na Rua Joaquim Murtinho, s/n, esquina com Rua Cel. Benedito Leite, próximo do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, no bairro Centro Sul, em Cuiabá-MT. E os candidatos podem escolher em qual dia ir, só precisa comparecer em um deles, sábado ou domingo.

Texto e foto: Junior Martins / Assessoria AACA