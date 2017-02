Ações sociais, campeonatos, patrocinadores e transmissões de jogos pela internet.

O Cuiabá Arsenal encerrou o período de férias e retomou as atividades com duas metas para a temporada 2017, ser tricampeão mato-grossense de futebol americano e tricampeão brasileiro de futebol americano. E contará com novos atletas, da peneira feita nesse sábado e domingo, e com o apoio financeiro de novos e antigos patrocinadores, Sicredi, Cervejaria Louvada, GTX Sports, Phídias Cooperfitness e Livraria Janina. O campeonato estadual será de abril até junho.

De acordo com o presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado a equipe conquistou as duas únicas edições do estadual mato-grossense, em 2015 e 2016, e detém os títulos nacionais de 2010 e 2012. Segundo ele, neste ano, os esforços da organização serão ainda mais otimizados em prol dos dois propósitos e os patrocinadores são cruciais na empreitada, pois tais investimentos dão “pernas” para “correr em busca”.

“Temos planos para a contratação de jogadores, inclusive gringos com experiência em nacionais dos EUA, que vão auxiliar no ensino da modalidade para novos atletas e no aperfeiçoamento do treinamento dos veteranos. Isso é primordial para o aprendizado do desporto, para a difusão do mesmo e para nos mantermos entre os melhores times do país, pois todos eles possuem atletas estrangeiros. Isso era possível com o apoio do Sicredi e agora temos mais apoiadores”, diz Paulo.

Com uma história semelhante à do Cuiabá Arsenal, a Cervejaria Louvada também nasceu nos laços de afeição de uma junção de amigos e em terras cuiabanas, e, por isso, da identificação com origem e com forma de agir, por pensar em responsabilidade social, a Louvada se torna o mais novo patrocinador do Arsenal. E, segundo o gerente comercial da empresa, Ygor Quintela, ambas as organizações se uniram em função dos reflexos positivos do esporte na sociedade.

“São duas marcas regionais fortes. O Arsenal um pouco mais antigo, nasceu em 2006 e a Louvada em 2015, mas ambas alicerçadas em bons princípios e de Cuiabá. Já fomos parceiros deles em alguns jogos de futebol americano e acreditamos muito nessa parceria. Queremos valorizar o que é da nossa cidade e estado. Sempre observamos as ações sociais deles e entendemos que precisávamos colaborar. Por isso estamos felizes com essa combinação”, disse Ygor Quintela.

Doar vida

O Cuiabá Arsenal iniciou o ano de 2017 com uma campanha de divulgação e apoio para o ato de doar sangue. Essa ação envolveu as torcidas organizadas do Corinthians e Flamengo e o Mixto Esporte Clube. Com o objetivo de alavancar o maior número de voluntários para abastecer o banco de sangue público, o Hemocentro de Cuiabá, que é responsável por fornecer sangue para toda a rede de hospitais públicos e privados. A campanha segue aberta e encerra em fevereiro.

Para doar é preciso cumprir com alguns pré-requisitos, como portar documento oficial e original de identidade com foto e dentro do prazo de validade (RG, Carteira Profissional ou Carteira de Habilitação), ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, ter boas condições de saúde e não ter ingerido refeições pesadas (gorduras) nas três horas que antecedem a doação. Os menores de idade podem doar acompanhados dos pais. O banco de sangue carece dessa ação.

O Hemocentro de Cuiabá fica localizado na Rua 13 de Junho, nº 1055, no bairro Centro Sul, em Cuiabá (ao lado da Igreja Internacional da Graça). O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 07 às 17h30. Em cada coleta é retirado o volume aproximado de 450 ml de sangue. E, portanto, recomenda-se, nas primeiras horas pós-doação, descanso.

Estadual

O 3º Campeonato Mato-grossense de Futebol Americano contará com a participação de cinco times, Cuiabá Arsenal, Sinop Coyotes, Rondonópolis Hawks, Sorriso Hornets e Luverdense Overwhelming. O desistente Tangará Taurus foi substituído pelo Overwhelming. E a competição começará no fim de semana de 15 e 16 de abril com dois confrontos, Hawks versus Hornets, na cidade de Rondonópolis, e Overwhelming contra Coyotes, em Lucas do Rio Verde.

O Cuiabá Arsenal terá como primeiro adversário o estreante Overwhelming, no fim de semana de 29 e 30 de abril, em Lucas do Rio Verde; depois terá mando de campo para enfrentar o Hawks, em 13 ou 14 de maio, em local indefinido; na sequência pegará o Hornets, em 27 ou 28 de maio, em Sorriso; e fechará a fase classificatória com mando de campo contra o Coyotes, em 10 ou 11 de junho, em local indefinido. E a final da competição será em 25 ou 26 de junho.

Nacional

A Superliga Nacional de Futebol Americano, o campeonato brasileiro da modalidade, foi um sucesso em 2016, inclusive o Cuiabá Arsenal ficou em terceiro lugar dentre 30 equipes, mas a competição passará por mudanças drásticas para este ano. Desde a gestão que sairá da CBFA – Confederação Brasileira de Futebol Americano e passará para os times, arranjo que mantém a chancela da CBFA, até o nome que será alterado para Brasil Futebol Americano (BFA).

Outra novidade é a aquisição de um patrocinador máster, de nome ainda não revelado, e que talvez fique responsável por bancar alguns custos dos times, como transportes regionais, viagens para fora do estado e arbitragem, dentre outras possibilidades. A competição será de julho até dezembro e haverá transmissão ao vivo de todos os jogos pela internet.

Texto e foto: Junior Martins / Assessoria AACA