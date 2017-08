A equipe fará um evento extracampo para arrecadar recursos para a se manter na competição

O Cuiabá Arsenal venceu o Campo Grande Predadores por placar arrasador de 38 a zero, no Estádio Municipal Aquino Monteiro da Silva, o Monteirão, no fim de semana, no sábado (12.08), em Acorizal, na terceira partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Com o resultado, garantiu classificação antecipada para a próxima fase e jogará o último confronto classificatório, em 09 de setembro, contra o Goiânia Rednecks, sem pressão por vitória.

“Nossa defesa foi efetiva nas jogadas e impediu o adversário de marcar pontos. Conseguimos jogar o tempo inteiro com calma, entrosados e conscientes do que precisávamos fazer. E um pouco disso se deve ao retorno de atletas veteranos. A experiência deles nos deu mais confiança e pudemos todos dar bons tackles e sacks no ataque rival. Agora somos uma defesa concisa e melhor do que éramos seis meses atrás”, diz Durval Queiroz, linha com quatro sacks no jogo.

O Cuiabá Arsenal acumula três jogos e três vitórias no brasileiro de futebol americano. Primeiro ganhou do Sinop Coyotes por placar de 34 a 13, em 16 de julho, em Sinop, depois superou o Tubarões do Cerrado por 29 a 22, em 29 de julho, em Acorizal, e agora atropelou o Campo Grande Predadores por 38 a zero. E o último oponente da fase classificatória será o Goiânia Rednecks, no dia 09 de setembro, com mando de campo deles, em Goiânia (GO).

“Faremos a 4ª partida da fase classificatória, contra o Goiânia Rednecks, sem precisar vencer para classificar. Já garantimos a classificação ao vencer três jogos em três. Agora vamos treinar para cumprir tabela com vitória e aguardar os resultados das próximas rodadas para conhecer o nosso primeiro opositor nos playoffs, nas oitavas de final. Aliás, por conta dessa boa campanha faremos as oitavas em casa. Teremos o mando de campo”, disse o presidente, Paulo Machado.

Scout

1º Quarter – O marcador gira com uma corrida do running back do Arsenal, Karl Henrry (camiseta #23). Mais ponto extra do kicker, Raulin Leal (#13), que deixa o placar em 07 x 00. E a defesa dos mandantes pressiona o rival, faz o quarterback Albuquerque (#3) não avançar e começar a ceder e tomar sacks. Um desses sacks do defensive end, Marcos Alves. E o quarterback Tom Kudyba marca com passe para o wide receiver Kenneth Joshen. Mais XP de Raulin Leal (placar 14×00).

2º Quarter – Logo na virada mais três pontos com field goal de Raulin Leal (17×00). O Predadores pega a bola, mas devolve a posse sem marcar. O Arsenal avança com passes curtos do QB Kudyba para o WR Kenneth Joshen (KJ). E, após fingir corrida com o running back, o quarterback Kudyba corre pelo meio e emplaca touchdown. Mais XP de Raulin Leal (24×00). E, numa corrida do Predadores, o DE Marcos Alves toma a bola do corredor e devolve a posse para o Arsenal.

3º Quarter – O Arsenal avança com passes curtos para o WR KJ e com corridas do RB Karl. Se aproxima da end zone do rival e o quarterback, Tom Kudyba conecta passe para touchdown com o wide receiver Matheus Vedana. Com extra point (XP) encestado por Raulin Leal (31×00). E o jogo segue, Predadores pega a bola, conquista jardas, não marca e devolve a posse com punt. O Arsenal pega a bola, conquista jardas, não marca e devolve a posse com punt.

4º Quarter – Os times lutam por polegadas e o quarterback mandante, Tom Kudyba avança alternando jogadas de passe curto, corridas próprias e corridas com o RB Karl Henrry. Até chegar na red zone, pressionar a defesa na end zone e marcar com corrida pelo meio do quarterback, Tom Kudyba. Mais ponto extra confirmado por Raulin Leal (38×00). O QB do Predadores, Albuquerque tenta reação, mas toma sack do DL Durval Queiroz para aplacar os ânimos.

Boi No Rolete

O Cuiabá Arsenal promove um evento chamado “Boi No Rolete”, no dia 20 de agosto, das 11h30 às 17h30, na Associação Médica, em Cuiabá, com ingressos por R$ 75,00 (1º lote). Com direito a comida livre, cerveja Louvada, água e refrigerante, caneca personalizada (brinde) e show da dupla Victor e Wagner. Crianças até seis anos não pagam entrada e de sete a doze anos pagam meia. E o ponto de venda dos ingressos é na Doctor Feet Goiabeiras Shopping.