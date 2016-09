Apenas cinco times, num total de 30, continuam invictos na Superliga Nacional.

Invictos na Superliga Nacional de Futebol Americano, o Cuiabá Arsenal e o Tubarões do Cerrado vão se enfrentar após quatro jogos e quatro vitórias cada, no dia 24 de setembro, às 15h, no Estádio Municipal Rogério Jesus de Almeida, em Nossa Senhora do Livramento (49km de Cuiabá-MT), e um deles perderá a invencibilidade. Ambos já estão classificados para a próxima etapa, mas é preciso vencer para ter direito de sediar jogos na etapa de playoffs (mata-mata).

De acordo com o presidente do Cuiabá Arsenal (AACA), Paulo Cesar Machado, essa 5ª partida é de mando de campo do Arsenal, que escolheu fazer em Nossa Senhora do Livramento por conta do único estádio municipal da capital estar interditado a quase dois anos. Para ele, o estádio Eurico Gaspar Dutra, que sempre foi a casa do futebol americano, é ideal para mandar jogos por causa do baixo custo operacional. Inclusive, em 2012, o Arsenal foi campeão brasileiro lá dentro.

“É incrível jogar na Arena Pantanal, mas não temos estrutura e porte financeiro suficientes para mandar uma sequência de jogos com custo operacional alto. Quando o público comparece em peso, como foi em duas das três vezes que jogamos lá, o evento se paga. No entanto, quando o público é pequeno nós ficamos com dívidas. E já temos custo alto para jogar em outros estados. Então faremos em Livramento. Lá teremos apoio da prefeitura e de empresários”, diz Paulo.

Score

O Cuiabá Arsenal ainda tem dois jogos pela fase classificatória da Superliga Nacional de Futebol Americano, o campeonato brasileiro da modalidade, 1ª Divisão (Série A). Começou com vitória contra o Corinthians Steamrollers por placar de 26 a 07, ganhou do Campo Grande Predadores por 30 a 14, superou o Lusa Lions por 31 a 14 e surpreendeu o São Paulo Storm por 39 a 14. E agora falta confrontar o Tubarões do Cerrado e o Goiânia Rednecks.

O Tubarões do Cerrado também tem dois jogos pela frente. Deu início na campanha com vitória sobre o Sorocaba Vipers com placar de 28 a 09, venceu o Goiânia Rednecks por 26 a 13, ganhou do São Paulo Storm por 13 a 12 e atropelou o Campo Grande Predadores por 24 a zero. Resta enfrentar o Cuiabá Arsenal e o Lusa Lions. Ambas as equipes, Arsenal e Tubarões, estão entre as melhores campanhas da Superliga 2016. Apenas 5 equipes, num total de 30, seguem invictas.

Classificados

Dez times já estão classificados para os playoffs da Superliga Nacional, João Pessoa Espectros (PB), Flamengo (RJ), Cuiabá Arsenal (MT), Tubarões do Cerrado (DF), Goiânia Rednecks (GO), Lusa Lions (SP), Coritiba Crocodiles (PR), White Sharks Istepôs (SC), Timbó Rex (SC) e Paraná HP (PR). E ainda existem seis vagas em aberto, três para equipes do Nordeste e três para o Leste.

Help

O Cuiabá Arsenal precisa de ajuda para arrecadar recursos que permitam continuar a competir na Superliga. Existem duas formas de colaborar: comprar números para uma rifa e ou ingressos para um almoço. Os números da rifa podem ser adquiridos na Doctor Feet Goiabeiras. O 1º prêmio será uma camisa oficial de jogo personalizada, o 2º prêmio será uma camisa oficial de jogo e o 3º prêmio será um kit com uma bola oval, uma caneca e coqueteleira. O sorteio será no dia do jogo contra o Tubarões do Cerrado (24.09). O almoço será divulgado em breve!

Texto e fotos: Junior Martins