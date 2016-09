A equipe mato-grossense está com a quinta melhor campanha da Superliga 2016.

O Cuiabá Arsenal enfrentará o São Paulo Storm, neste sábado (03.09), às 11h, no estádio do Canindé, em São Paulo (SP), pela quarta partida na Superliga Nacional de Futebol Americano. A equipe detém a quinta melhor campanha da competição com três jogos, três vitórias e saldo de 52 pontos. E se obtiver outro resultado positivo firmará um dos pés em uma das vagas para a próxima fase, os Playoffs. O Cuiabá Arsenal ainda fará outros dois jogos pela fase classificatória.

No ranking das melhores campanhas da Superliga, o primeiro colocado é o Flamengo (RJ) com três jogos, três vitórias e saldo de 158 pontos. Depois vem o João Pessoa Espectros (PB) com quatro jogos, três vitórias e saldo de 119. Em terceiro o Paraná HP (PR) com quatro partidas, três vitórias e saldo de 91. Em quarto lugar o Coritiba Crocodiles (PR) com três partidas, três vitórias e saldo de 56. E na 5ª posição o Cuiabá Arsenal (MT) com três jogos, três vitórias e saldo de 52.

Todos os times fazem seis partidas na fase classificatória, três com mando de campo e três como visitante. O Arsenal jogou duas vezes em casa e fará, contra o São Paulo Storm, a segunda fora dela. Primeiro ganhou do Corinthians Steamrollers por 26 a sete, em 09 de julho, na Arena Pantanal. Em seguida venceu o Campo Grande Predadores por 30 a 14, em 07 de agosto, em Campo Grande (MS). E, em 3º, superou o Lusa Lions por 31 a 14, em 20.08, na Arena Pantanal.

O São Paulo Storm, apesar de ser uma equipe tradicional e respeitada no mundo da bola oval, está na turma de lanterninhas da Superliga. A equipe tem três jogos, três derrotas e saldo negativo de -28 pontos. Perderam para o Lusa Lions por placar de 26 a 23, depois perderam para o Corinthians Steamrollers por 38 a 14 e, por último, perderam para o Tubarões do Cerrado por placar de 13 a doze. Eles precisam vencer para evitar o rebaixamento para a 2ª Divisão (Série B).

Na comparação das campanhas de Arsenal e Storm, a equipe com maior probabilidade de vencer é o de Mato Grosso. Além de estar invicta com três partidas, ganhou de dois dos times para os quais o Storm perdeu, Corinthians e Lusa Lions. Mas, como dizem no jargão popular, “jogo é jogo” e tudo é possível. E o São Paulo Storm, por também ter 10 anos de idade, portanto experiente, tem todo o “Know how” ou “Nohall” para surpreender qualquer adversário.

Próximos Jogos

Os últimos jogos da fase classificatória serão contra Tubarões do Cerrado, em 24 de setembro, em Nossa Senhora do Livramento (50 km de Cuiabá-MT) e contra Goiânia Rednecks, em 8 de outubro, em Goiânia (GO). O Tubarões do Cerrado (6º lugar no ranking das melhoras campanhas da Superliga 2016) está invicto com três jogos e três vitória. E o Goiânia Rednecks (13º do ranking) tem três jogos, duas vitórias e uma derrota.

Texto e fotos: Junior Martins