O capitão da defesa da seleção brasileira de futebol americano lidera a defesa do Cuiabá Arsenal

O Cuiabá Arsenal enfrentará o Sinop Coyotes, no dia 07 de outubro, às 16h, no Estádio Municipal Presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em partida válida pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em Cuiabá. E quem comandará a defesa invicta da equipe será um veterano de seleção brasileira, Andrei Vargas, mais conhecido pelo apelido de Bio. E os ingressos custarão R$ 20,00 (meia ou antecipado) e R$ 40,00 (inteira).

Andrei tem uma longa história dentro do Cuiabá Arsenal, que vem desde 2008, quando foi convidado pelo então capitão do time para conhecer o esporte. “Fui achando que seria só um encontro de pessoas para ficar passando uma bola. E acabei encontrando um time organizado, com objetivos, comando, jogadores empenhados em melhorar dentro de campo e em ensinar quem estivesse disposto a aprender”, relembra Bio.

Com 125 kg e 1,81m de altura, a muralha que comanda a defesa do Arsenal treina diariamente para manter a forma. “Sempre gosto de treinar pesado, mesmo não sendo recomendado em época de jogos. Acho que, dentre os exercícios que faço, o agachamento na barra livre com 240 kg, levantamento com 280 kg, rosca direta com 90 kg e leg press com meia tonelada são os mais expressivos”, conta Bio, que já praticou diversos esportes, como Boxe, Muay Thai e Jiu Jitsu.

Para Kenneth Joshen, treinador do Cuiabá Arsenal e único olheiro da NFL no Brasil, a experiência do Bio dentro de campo é fundamental para a equipe, “Bio é um grande jogador, com muita experiência. A presença dele como veterano e líder do time é muito importante, principalmente quando nessa fase de playoffs. Vamos precisar desses jogadores com experiência para liderarem sob pressão e ajudar o time a vencer”, afirma o técnico.

Além da experiência dentro de campo, Bio é um modelo a ser seguido, “Ele vai aos treinos e está sempre 100%, isso é uma coisa que os novatos precisam espelhar, como se deve trabalhar, não só nos jogos, como também na preparação anterior aos jogos. Ele é uma grande referência para o Cuiabá Arsenal”, comenta o técnico, Kenneth Joshen.

Ano passado, Bio tinha anunciado que seria sua última temporada como jogador, “Eu tive que parar por causa do trabalho, tinha que ajudar na empresa da família”. Após algum tempo as coisas se resolveram e resolveu voltar a jogar nesta temporada, “Já estava negociando com alguns times, mas resolvi ficar aqui mesmo no Arsenal. Gosto muito do time”, conta Andrei.

Em horário comercial, Andrei Vargas é proprietário de uma casa de carnes. E, no tempo livre, é um atleta semi profissional que se dedica ao futebol americano, “Treino musculação na metade do dia e futebol americano de noite”, diz Bio.

Trajetória

Em quase uma década jogando futebol americano, Vargas foi bicampeão brasileiro pelo Cuiabá Arsenal. E também foi convocado para todos os jogos da seleção brasileira de FA, chamada de Brasil Onças, e, entre essas partidas, para disputar a Copa do Mundo de Futebol Americano em 2015. Atualmente Vargas é capitão da defesa do Cuiabá Arsenal e do Brasil Onças.

Nos 6 anos jogando pelo Cuiabá Arsenal, o momento mais marcante foi no bicampeonato brasileiro em 2012, “Foi no dia do meu aniversário, 24 de novembro. Estava com toda a minha família e amigos presentes. Foi um jogo histórico para o time. Viramos o jogo faltando 2 minutos para acabar, estávamos perdendo por 18 pontos de diferença”, garante Bio.

Brasil Onças

Andrei esteve presente na seleção brasileira desde o 1° training camp, em 2011. “Com certeza jogar na seleção brasileira é o ápice para qualquer atleta em qualquer modalidade. Quando você representa sua nação em algum esporte, você sabe que fez tudo como deveria ter feito. Quando faz isso diversas vezes, sabe que o trabalho continua sendo bem executado”, disse Vargas.

Ingressos

O jogo de oitavas, entre Cuiabá Arsenal e Sinop Coyotes, tem ingressos para comercialização nas Livrarias Janina dos Shoppings Pantanal, Goiabeiras e Várzea Grande. Também serão vendidos na Doctor Feet do Goiabeiras Shopping e crianças até 12 anos terão entrada gratuita.