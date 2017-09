A CUFA Matupá recebeu mais materiais para as aulas de capoeira no Bairro Cidade Alta, na Escola Luiza Miotto (CEJA), Atabaque, cordas de formação de capoeira e uniformes, a aquisição foi feita pelo judiciário, através do apoio do Ministério Público e Tribunal de Justiça Comarca de Matupá.

Para o presidente da CUFA Matupá, Leandro Lima esse material vem para melhorar as aulas, “nossas crianças precisavam dos uniformes, dos instrumentos que temos estava faltando o Atabaque, e as cordas serão para nosso evento dia 14 de outubro”, explicou.

Claudinei de Lima o professor Jatobá que coordena as aulas de capoeira da CUFA Matupá recebeu os materiais e já vai colocar para trabalhar, “nossas aulas agora ficam mais completas, só temos a agradecer o apoio que estamos recebendo do judiciário, eles estão investindo nas crianças”, disse.

A CUFA Matupá atende aos sábados a partir das 14h aula de capoeira, 16h aula de dança e aos domingos a partir das 8h treino de futsal. Ao todo são atendidas mais de 150 crianças gratuitamente pelo projeto, principalmente visando o aluno nota 10, auxiliando no rendimento escolar.