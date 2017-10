Tweet no Twitter

Neste sábado (14-10) a CUFA Matupá irá realizar um dia voltado para a Capoeira, luta e dança típica brasileira que surgiu a partir das senzalas, o evento vai começar pela manhã com um delicioso lanche na Escola Estadual Luiza Miotto onde abriga o Centro de Educação para Jovens e Adultos (CEJA) no Bairro Cidade Alta.

Após os alunos com o professor Claudinei de Lima, o Jatobá, acompanhado do Mestrando Chacal que veio de São Paulo para participar do evento seguirão para o complexo turístico dos lagos onde será feita uma roda de capoeira.

Confirmado a presença de diversas cidades da região, como Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Colíder e outras.

Na parte da tarde será a 1º Encontro Cultural e Batizado de Capoeira, os alunos da CUFA Matupá irão formar, ou seja, farão troca de cordas.

Por volta das 15h será servido um delicioso lanche para as crianças do Bairro Cidade Alta, com cachorro quente, suco e algodão doce em comemoração ao dia das crianças.

Para realização desse evento a CUFA Matupá conta com apoio do comércio local, Poder Judiciário, Lions Club e outros. Toda a comunidade é convidada a participar desse evento.