A chegada em Colíder está prevista para essa segunda-feira (26) por volta das 08h30 da manhã, onde será realizada uma carreata, com intuito de a apresentar o veículo adquirido para a população Colidense.

A Renault Master Executiva Minibus da CUFA Colíder com lugares para 16 ocupantes, foi retirada da concessionária na capital do estado na última quinta-feira (22). O coordenador Anderson Zanovello, esteve pessoalmente fazendo os trâmites para o recebimento do veículo, que foi adquirido com recurso oriundo de processo judicial que tramitou na Vara do Trabalho e foi direcionado para a Organização Social pelo Comitê Multi-institucional. Na sexta-feira(23) o veículo finalizou a adesivagem e passou pela instalação e aferição do tacógrafo, item obrigatório para esse tipo de transporte. Dr.

Mauro Vaz Curvo, Juiz da Vara do Trabalho de Colíder, está na capital do estado e a equipe aproveitou para fazer uma visita e mostrar a nova aquisição que o Comitê possibilitou. A VAN irá auxiliar nos trabalhos da instituição, caso a equipe tenha que participar de algum treinamento ou em relação ao transporte de alunos quando houver apresentações que tenham necessidade de locomoção, tanto no município quanto na região. A chegada em Colíder está prevista para essa segunda-feira (26) por volta das 08h30 da manhã, onde será realizada uma carreata, com intuito de a apresentar o veículo adquirido para a população Colidense, o percurso será das proximidades do Ponto de Ônibus Lindóia até o escritório da CUFA na Rua Machado de Assis.

Fonte: Assessoria