Animais escaparam do parque durante enchente na região.

Sete jacarés e dois crocodilos fugiram de um zoológico no norte do Peru, na última terça-feira. Segundo o Serviço Nacional Florestal e de Fauna Silvestre (Serfor) do país, os animais conseguiram escapar após a inundação que atingiu o local, ocasionada pelo transbordamento do Rio Motupe no distrito de Jayanca, a 800 quilômetros de Lima. Também escaparam araras, papagaios, tartarugas e uma pava aliblanca, espécie rara de pavão alvinegro que está ameaçada de extinção.

té esta quarta-feira, haviam sido recuperados três jacarés e um crocodilo com a ajuda da população local. Um dos moradores ficou ferido por ao ser mordido por um dos jacarés, mas se encontra estável. O Serfor, em nota, pediu para ser contatado caso se avistem esses animais e advertiu aos cidadãos para que não os tentem capturar sozinhos, já que, além de atacar, eles podem transmitir doenças.

Também foram capturadas cinco tartarugas, quatro papagaios, um pavão e um cervo. Já a pava aliblanca foi encontrada morta e com sinais de suas asas terem sido cortadas. O órgão peruano adverte que, em caso de maus-tratos, altas multas serão aplicadas.

Outros animais que estavam no zoológico, como macacos, pinguins e tartarugas, foram transferidas para outros locais. No entanto, dos quatorze pinguins do parque, um morreu e outro está doente. O Serfor comunicou que as buscas continuam e pediu aos moradores que mantenham distância dos animais.