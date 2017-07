Uma ocorrência de incapaz foi registrada na madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Boa Esperança em Alta Floresta. De acordo com informações, o fato ocorreu por volta das 02h30 da madrugada, quando uma moradora acionou a PM, após ter relatado ter ouvido as duas crianças um menino e uma menina, com idade de 4 anos e outro de aproximadamente 2 anos, na rua chamando pela mãe.

Ao questionar as crianças sobre o que faziam na rua, ouviu da menina que a mãe havia saído de casa e ainda não retornado e que estavam atrás da mesma. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados dos conselheiros.