Aumentou o consumo de álcool entre estudantes adolescentes de escolas públicas e privadas de Mato Grosso e do Brasil, como aponta a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2015 divulgada nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa abordou estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, que é a antiga 8ª série. Maior parte dos entrevistados têm idades de 13 a 15 anos, sendo 85,5% da rede pública e 14,5% privada.

De 2,6 milhões de estudantes 55,5% (1,5 milhão) respondeu que já havia consumido uma dose de bebida alcoólica alguma vez, percentual superior ao observado em 2012 (50,3%).

Em Mato Grosso, o percentual chega a 59,8%, maior do que a média nacional e do Centro Oeste também (59,1%).

Os médicos alertam que o uso de bebida alcoólica faz mal ao organismo de várias formas, desde para o cabelo ao cérebro.

De acordo com a revista especialista Viva Saúde, o álcool no organismo desidrata o couro cabeludo, provoca a alteração da memória, aumenta o risco de lesões na boca e inflamação nas gengivas – cerca de 80% dos cânceres de boca, faringe e laringe estão relacionados ao álcool. Bebidas agravam quadros de hipertensão arterial e arritmia cardíaca. Agravam também úlceras e gastrites. No esôfago, podem provocar dor, azia e queimação. A médio e longo prazo, até hemorragia. No intestino delgado, o risco é de úlcera e câncer. No fígado, hepatite e cirrose. Álcool em excesso no pâncreas, que é órgão vital, é risco de pancreatite e diabetes, doenças que podem ser fatais. No sangue, potencializa anemias. Desidrata a pele. Causa impotência e afetar o desempenho sexual. Na mulher, afeta a fertilidade.

Sexo

A PeNSE verificou que, em 2015, a iniciação sexual já tinha ocorrido para 27,5% dos alunos do 9º ano (cerca de 723,5 mil).

Em Mato Grosso, o percentual chega a 31,9% e em Cuiabá 27,3%.

Aproximadamente 39% deles (280,7 mil) não usaram preservativo na primeira vez e 33,8% (219,2 mil) não utilizaram na última relação sexual.

Das meninas que haviam tido relação sexual, 9,0% disseram já ter engravidado, com mais frequência entre as estudantes de escolas públicas (9,4%) do que entre as da rede privada (3,5%).

Bullying

Quase 195 mil alunos do 9º ano (7,4%) afirmaram ter sofrido bullying (zombaria, intimidação) por parte de colegas de escola, na maior parte do tempo ou sempre, nos 30 dias anteriores à pesquisa.

Entre os alunos que se sentiram humilhados alguma vez nos 30 dias anteriores à pesquisa, os principais motivos foram a aparência do corpo (15,6% ou 30,4 mil) e do rosto (10,9% ou 21,2 mil).

Por outro lado, cerca de 520,9 mil alunos (19,8%) disseram já ter praticado bullying. Dentre os meninos, esse percentual foi de 24,2% e, entre as meninas, 15,6%. (Com informações do IBGE)